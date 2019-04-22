ЕП призвал Зеленского победить украинскую бедность

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Наблюдатели Европарламента (ЕП) обратились к победившему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому с призывом продолжит реформы в области борьбы с коррупцией и бедностью, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы миссии наблюдателей ЕП Ребекки Хармс.

Хармс во время брифинга также выразила уверенность, что Зеленский понимает, какая ему досталась политическая роль.

«Он [Зеленский] может рассчитывать на нашу поддержку и поддержку Европарламента», — подчеркнула Хармс.

Ранее в ЕП назвали выборы президента на Украине свободными.