США гарантировали неприкосновенность Порошенко

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Украинский президент Петр Порошенко, который проиграл во втором туре выборов главы государства, получил от Соединенных Штатов гарантии неприкосновенности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По словам источника в Вашингтоне, команду победившего во втором туре Владимира Зеленского поставили в известность о том, что они не должны «трогать» Порошенко.

Ранее соратников Порошенко вызвали на допросы в Генпрокуратуру.

Второй тур президентских выборов состоялся на территории Украины 21 апреля. После обработки 99% голосов кандидат в украинские лидеры Владимир Зеленский набирает 73,21%.