США гарантировали неприкосновенность Порошенко
Украинский президент Петр Порошенко, который проиграл во втором туре выборов главы государства, получил от Соединенных Штатов гарантии неприкосновенности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
По словам источника в Вашингтоне, команду победившего во втором туре Владимира Зеленского поставили в известность о том, что они не должны «трогать» Порошенко.
Ранее соратников Порошенко вызвали на допросы в Генпрокуратуру.
Второй тур президентских выборов состоялся на территории Украины 21 апреля. После обработки 99% голосов кандидат в украинские лидеры Владимир Зеленский набирает 73,21%.