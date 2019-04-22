Медведчук поставил ультиматум Зеленскому
Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал условия, на которых поддержит побеждающего на выборах президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС.
Он пояснил, что сейчас не готов его поддержать.
«Сегодня мы не можем говорить о его поддержке, потому что его поддержка может иметь место, если он действительно захочет мира на Донбассе, и мы увидим, что он реально это делает», — заявил Медведчук.
По его словам, только при этом условии его партия будет содействовать Зеленскому.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.