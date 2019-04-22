Меркель поздравила Зеленского с победой и захотела встречи
Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила кандидата в украинские президенты Владимира Зеленского с победой на выборах и захотела встречи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина страны.
Меркель заявила, что рассчитывает в скором времени увидеть Зеленского в Берлине и встретиться с ним.
«Я вас сердечно поздравляю с избранием на пост президента Украины», — подчеркнула Меркель.
Кроме того, канцлер отметила, что Германия будет и дальше поддерживать Украину, в частности в ее праве на суверенитет и территориальную целостность.
Ранее сообщалось, что десять стран поздравили Зеленского с победой на выборах президента Украины.
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