«Атака на человечество»: Барак Обама отреагировал на взрывы на Шри-Ланке

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Бывший президент США Барак Обама прокомментировал серию взрывов в пасхальное воскресенье на Шри-Ланке, в результате которых погибли 290 человек, а около 500 — пострадали. Об этом он написал в твиттере.

«Нападения... в Шри-Ланке — это нападение на человечество», — заявил Обама.

Также экс-президент США отметил, что страна поддерживает народ Шри-Ланки.

«В день, посвященный любви, спасению и обновлению, мы молимся о жертвах и стоим вместе с народом Шри-Ланки», — заключил Обама.

На Шри-Ланке было восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. В настоящее время полиция задержала более 20 человек по подозрению в причастности к терактам.

Ранее сообщалось, что число задержанных после взрывов на Шри-Ланке увеличилось.