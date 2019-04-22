В Белом доме раскрылил детали разговора Трампа и Зеленского

В Белом доме рассказали о разговоре главы США Дональда Трампа и кандидата в лидеры Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает журналист американского президентского пула Стив Херман в твиттере.

По данным журналиста, Трамп не только поздравил Зеленского, но и пожелал удачи на посту. Глава США назвал эти выборы важным моментом в истории Украины. Также он отметил, что выборы прошли по демократическим стандартам.

«Трамп пообещал непоколебимую поддержку США в сохранении целостности суверенитета Украины... Он выразил готовность работать с Зеленским и украинским народом для проведения реформ, которые укрепят демократию, повысят благосостояние страны», — уточняет Херман.

Ранее сообщалось, что Трамп поздравил Зеленского с победой.