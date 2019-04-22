Волкер похвалил Порошенко за работу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/855/12085855/AP_18136565588798-pic905-895x505-65406.jpg">

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выразил благодарность действующему президенту страны Петру Порошенко за работу на посту главы государства. Об этом Волкер написал в своем твиттере.

Он поблагодарил Порошенко за мужество, которое тот проявил в роли украинского лидера.

«Мы благодарим Порошенко за его мужество руководить Украиной в чрезвычайно трудное время, за его приверженность демократическим институтам Украины и принятие воли украинского народа», — написал Волкер.

Ранее сообщалось, что Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.