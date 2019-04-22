Волкер похвалил Порошенко за работу
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выразил благодарность действующему президенту страны Петру Порошенко за работу на посту главы государства. Об этом Волкер написал в своем твиттере.
Он поблагодарил Порошенко за мужество, которое тот проявил в роли украинского лидера.
«Мы благодарим Порошенко за его мужество руководить Украиной в чрезвычайно трудное время, за его приверженность демократическим институтам Украины и принятие воли украинского народа», — написал Волкер.
Ранее сообщалось, что Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов.
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