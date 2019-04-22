Зеленского пригласили в Крым

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Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский может посетить российский Крым. Об этом сообщает РИА «Новости».

Гемпель понадеялся, что Зеленский осознает очевидные вещи и сможет понять и признать выбор крымчан, сделанный в пользу России пять лет назад.

«Российский Крым открыт для всех, кто хочет приехать сюда с миром и посмотреть, какими небывалыми темпами развивается регион», — добавил Гемпель.

Он также отметил, что результаты украинских выборов предсказуемы, однако не следует слишком надеяться на резкие перемены в политике руководства страны. Украинские элиты будут пользоваться неопытностью нового главы государства, уточнил Гемпель.

Ранее сообщалось, что Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.