Более 11 млн украинцев не пришли на выборы

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Более 11 млн избирателей проигнорировали второй тур выборов президента на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинский ЦИК.

По данным агентства, в избирательные списки было внесено более 29 млн граждан Украины.

Как отмечается, в голосовании на украинских выборах приняли участие 18,4 млн человек.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.