Более 11 млн украинцев не пришли на выборы
Более 11 млн избирателей проигнорировали второй тур выборов президента на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинский ЦИК.
По данным агентства, в избирательные списки было внесено более 29 млн граждан Украины.
Как отмечается, в голосовании на украинских выборах приняли участие 18,4 млн человек.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.