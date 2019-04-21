Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала итоги выборов на Украине в фейсбуке.

По ее мнению, Украина может осуществить перезагрузку, настоящую, а не основе силы.

«Не в смысле перераспределения денежных потоков из одних карманов в другие. А настоящую, основанную на осознании необходимости консолидации народа не на основе силы, а на основе выработки общенациональной повестки. Чтобы в следующий раз не пришлось как сейчас отключать от голосования миллионы собственных граждан», — написала Захарова.

По данным первых официальных экзит-полов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский побеждает на выборах.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.