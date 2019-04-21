Медведчук объяснил «полный провал» Порошенко на выборах

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук в твиттере заявил, что провал действующего президента Украины Петра Порошенко на выборах связан с его «политикой антироссийской истерии».

По его мнению, провал Порошенко «это ответ граждан Украины» на его политику.

«Полный провал Порошенко на выборах – это ответ граждан Украины на его политику антироссийской истерии и пещерной русофобии, возведенной в ранг государственной», – написал Медведчук.

Ранее Порошенко признал поражение на выборах, но отказался уходить из политики.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.