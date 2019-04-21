Известный олигарх нарушил закон во время голосования

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Один из богатейших людей Украины, олигарх Павел Фукс нарушил тайну голосования на выборах президента Украины, передает УНИАН.

Отмечается, что он сфотографировал свой бюллетень и показал фото в своем телеграм-канале.

На снимке видно, что он отдал свой голос Владимиру Зеленскому.

По данным издания, за демонстрацию бюллетеня предусмотрен штраф.

Ранее сообщалось, что Зеленский нарушил закон во время голосования.

Во втором туре участвуют действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.