Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Пятилетний ребенок из Витебска одержал победу на конкурсе «Рассмеши Комика. Дети», спев песенку про Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

Ребенок в своем выступлении представил новый вариант известной детской песенки про кузнечика, изменив финал.

«Представьте себе, представьте себе: Зеленский — президент!» — спел мальчик.

По данным СМИ, во время финального выступления мать мальчика закричала ему из зрительного зала: «Кузнечик, Тима, быстро кузнечик!», после чего мальчик запел.

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