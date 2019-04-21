Партия Порошенко приняла решение на случай проигрыша на выборах президента

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Партия «Блок Петра Порошенко» приняла решение на случай проигрыша действующего президента Украины Петра Порошенко на выборах главы государства, передает РИА «Новости».

Глава фракции Артур Герасимов заявил, что партия будет участвовать в парламентских выборах.

«Обязательно партия «Блок Петра Порошенко — Солидарность» пойдет на парламентские выборы», — сказал Герасимов.

Парламентские выборы на Украине пройдут в октябре этого года.

Ранее команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат.

Во втором туре участвуют действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.