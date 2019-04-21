Партия Порошенко приняла решение на случай проигрыша на выборах президента
Партия «Блок Петра Порошенко» приняла решение на случай проигрыша действующего президента Украины Петра Порошенко на выборах главы государства, передает РИА «Новости».
Глава фракции Артур Герасимов заявил, что партия будет участвовать в парламентских выборах.
«Обязательно партия «Блок Петра Порошенко — Солидарность» пойдет на парламентские выборы», — сказал Герасимов.
Парламентские выборы на Украине пройдут в октябре этого года.
Ранее команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат.
Во втором туре участвуют действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.