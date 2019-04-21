Захарова заподозрила в нацизме министра здравоохранения Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась твитом министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о выборах. Об этом она написала на фейсбуке.

Ее насторожил хэштег «Украина превыше всего».

«То ли необразованная то ли адепт национализма как способа управления современной Украиной. Такой «хэштег» в 30-е уже имел распространение в Германии и привел к удалению миллионов пользователей планеты Земля», — отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что в МИДе назвали глупым сравнение Сталина, Гитлера и ИГ (организация запрещена в России).