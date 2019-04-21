Штаб Зеленского отреагировал на решение суда

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Представитель кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского назвал решение киевского суда по вопросу снятия кандидата с выборов законным, передает РИА «Новости».

«Считаем решение законным и обоснованным, обжаловать его не будем», — заявил представитель Зеленского.

Суд Киева принял решение не снимать кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов, так как не нашел в его действиях признаков «подкупа избирателей» или «предвыборной агитации».

Иск о снятии Зеленского был подан адвокатом Андреем Хилько.