Суд принял решение по иску о снятии Зеленского с выборов

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Суд Киева принял решение не снимать кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов, передает РИА «Новости».

Уточняется, что суд не нашел в действиях Зеленского признаков «подкупа избирателей» или «предвыборной агитации».

Иск о снятии Зеленского с выборов был подан адвокатом и наблюдателем за выборами от общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андреем Хилько.

Хилько потребовал снять Зеленского с выборов за нарушение избирательного законодательства Украины.

Второй тур президентских выборов пройдет на Украине 21 апреля.