Начался суд по снятию Зеленского с выборов
Шестой апелляционный административный суд Киева начал рассматривать иск о снятии кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, на заседании присутствует адвокат Андрей Хилько, который подал иск, и представители Зеленского.
Как отмечается, Хилько потребовал снять Зеленского с выборов за нарушение избирательного законодательства Украины.
Ранее сообщалось, что в Совфеде оценили иск о снятии Зеленского с выборов.