Начался суд по снятию Зеленского с выборов

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Шестой апелляционный административный суд Киева начал рассматривать иск о снятии кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, на заседании присутствует адвокат Андрей Хилько, который подал иск, и представители Зеленского.

Как отмечается, Хилько потребовал снять Зеленского с выборов за нарушение избирательного законодательства Украины.

Ранее сообщалось, что в Совфеде оценили иск о снятии Зеленского с выборов.