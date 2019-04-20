В день тишины Порошенко обратился к избирателям

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Действующий президент Украины Петр Порошенко обратился в день тишины к избирателям и заявил о своей победе. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, он попросил избирателей отложить 21 апреля все свои дела и прийти проголосовать.

«Единственное исключение: кто сначала идет на службу [в церковь] — идите на службу, помолитесь, освятите вербу, а потом с божьего благословения идите строить Украину», — добавил Порошенко.

Уточняется, что Порошенко присутствовал на выступлении со своей супругой Мариной, которую он поблагодарил за поддержку. Также он еще раз подчеркнул, что одержит победу.

«Я очень благодарю Марину за 35 лет, что мы вместе, и очень благодарю за следующие пять лет — пять лет наших побед», — заключил Порошенко.

Ранее сообщалось, что избирательные участки на Украине взяли под охрану.