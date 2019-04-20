«Не фейк, но бред»: штаб Зеленского о снятии кандидата с выборов
Представитель команды Владимира Зеленского Дмитрий Разумков назвал «бредом» иск об отмене регистрации шоумена кандидатом в президенты Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».
До этого сообщалось, что шестой апелляционный административный суд Киева рассмотрит иск о снятии Зеленского с выборов, поданный адвокатом и наблюдателем за выборами от общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андреем Хилько. Рассмотрение иска назначено на вечер 20 апреля.
«Нет, не фейк, но бред», — заявил Разумков, отвечая на вопрос, является ли эта информация фейком.
Ранее сообщалось, что Зеленского уличили во лжи о поездках в Россию.