«Не фейк, но бред»: штаб Зеленского о снятии кандидата с выборов

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Представитель команды Владимира Зеленского Дмитрий Разумков назвал «бредом» иск об отмене регистрации шоумена кандидатом в президенты Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого сообщалось, что шестой апелляционный административный суд Киева рассмотрит иск о снятии Зеленского с выборов, поданный адвокатом и наблюдателем за выборами от общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андреем Хилько. Рассмотрение иска назначено на вечер 20 апреля.

«Нет, не фейк, но бред», — заявил Разумков, отвечая на вопрос, является ли эта информация фейком.

Ранее сообщалось, что Зеленского уличили во лжи о поездках в Россию.