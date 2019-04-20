Адвокат подал иск о снятии Зеленского с выборов

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Адвокат Андрей Хилько заявил, что суд Киева открыл прозводство по снятию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов. Об этом сообщает «Украинские новости».

По его словам, он подал соответствующий иск в Шестой апелляционный суд Киева.

Он также добавил, что рассмотрение данного дела назначено на 21:00 (время совпадает с мск) 20 апреля.

Хилько подчеркнул, что перед заседание пройдет брифинг для прессы.

Ранее сообщалось, что жена Зеленского Елена попала в базу «Миротворца».