В доме экс-президента Судана нашли миллионы евро

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В доме экс-главы Судана Омара аль-Башира следователи нашли более €6 млн, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Кроме того, в его доме обнаружили $351 тыс. и 5 млрд суданских фунтов (порядка $105 млн).

В настоящее время против свергнутого президента Омара аль-Башира завели уголовные дела. По некоторым данным, Омара аль-Башира по обвиняют в отмывании денег и хранении больших сумм без законных оснований.

Ранее сообщалось, что свергнутого экс-президента Судана заключили в тюрьму.

В течение четырех месяцев в Судане продолжались антиправительственные выступления.

11 апреля было объявлено о военном перевороте. Военные свергли президента Судана Омара аль-Башира и распустили правительство.

Омар аль-Башир находился у власти в Судане 30 лет.