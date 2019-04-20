В доме экс-президента Судана нашли миллионы евро
В доме экс-главы Судана Омара аль-Башира следователи нашли более €6 млн, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Кроме того, в его доме обнаружили $351 тыс. и 5 млрд суданских фунтов (порядка $105 млн).
В настоящее время против свергнутого президента Омара аль-Башира завели уголовные дела. По некоторым данным, Омара аль-Башира по обвиняют в отмывании денег и хранении больших сумм без законных оснований.
Ранее сообщалось, что свергнутого экс-президента Судана заключили в тюрьму.
В течение четырех месяцев в Судане продолжались антиправительственные выступления.
11 апреля было объявлено о военном перевороте. Военные свергли президента Судана Омара аль-Башира и распустили правительство.
Омар аль-Башир находился у власти в Судане 30 лет.