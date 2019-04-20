Терновый венец Христа показали после пожара в Нотр-Дам-де-Пари
Терновый венец Иисуса Христа показали верующим после пожара в Нотр-Дам-де-Пари, сообщает Associated Press.
Как отмечается, многие верят, что именно эта реликвия была возложена на голову Христа при его распятии.
Части предполагаемого венца Христа также хранятся в других местах, уточняется в материале.
Ранее сообщалось, что найден бронзовый петух с мощами Христа со шпиля Нотр-Дам-де-Пари.
В результате пожара 15 апреля в соборе Нотр-Дам-де-Пари обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба. По предварительной версии, причиной воспламенения стала неосторожность во время восстановительных работ.