Гриценко оценил дебаты Порошенко и Зеленского
Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко прокомментировал дебаты украинского лидера Петра Порошенко и кандидата в президенты страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Хорошо, что это шоу таки произошло и хорошо, что без столкновений», — сказал Гриценко.
По его словам, Порошенко и Зеленский не представили на дебатах системного видения будущего Украины.
Он также добавил, что данное мероприятие свидетельствует о наличии «свободы» на Украине.
Ранее сообщалось, что выступление Порошенко на дебатах с Зеленским назвали «жалким зрелищем».