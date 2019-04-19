Гриценко оценил дебаты Порошенко и Зеленского

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Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко прокомментировал дебаты украинского лидера Петра Порошенко и кандидата в президенты страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Хорошо, что это шоу таки произошло и хорошо, что без столкновений», — сказал Гриценко.

По его словам, Порошенко и Зеленский не представили на дебатах системного видения будущего Украины.

Он также добавил, что данное мероприятие свидетельствует о наличии «свободы» на Украине.

Ранее сообщалось, что выступление Порошенко на дебатах с Зеленским назвали «жалким зрелищем».