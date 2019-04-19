Гуайдо объявил о самом масштабном марше протеста
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо анонсировал проведение самого масштабного марша протеста. Об этом он написал в твиттере.
«Мы проведем самый масштабный в нашей истории марш», — отметил Гуайдо.
Акция, по его словам, должна пройти 1 мая.
Ранее сообщалось, что Гуайдо обвинил администрацию Мадуро в геноциде.
23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.