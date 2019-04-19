Гуайдо объявил о самом масштабном марше протеста

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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо анонсировал проведение самого масштабного марша протеста. Об этом он написал в твиттере.

«Мы проведем самый масштабный в нашей истории марш», — отметил Гуайдо.

Акция, по его словам, должна пройти 1 мая.

Ранее сообщалось, что Гуайдо обвинил администрацию Мадуро в геноциде.

23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.