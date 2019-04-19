Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Свое мнение он написал в телеграм-канале.

В его комментарии говорится, что Порошенко показал себя «уличным драчуном», когда обвинил Зеленского в том, что он испугался Кадырова.

«Если Зеленский признал свою неправоту, то вопрос закрыт. А вы же распространяете сплетни, забыв, как сопровождали передачу россиян клятвами о любви к России», — отметил Кадыров.

Он подчеркнул, что Порошенко пытается приписать свой «личный грех» Зеленскому.

Ранее сообщалось, что Порошенко в ходе дебатов назвал Зеленского «проводником олигархов».

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.