Зеленский признался, что голосовал за Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе дебатов заявил, что в 2014 году проголосовал за Петра Порошенко на выборах главы государства. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, в тот раз он «совершил ошибку».

Он также добавил, что Порошенко не смог выполнить своих обещаний.

Зеленский подчеркнул, что Порошенко за время своего президентства «наполнил карманы своих друзей», а не бюджет Украины.

Ранее сообщалось, что Порошенко и Зеленский прибыли на дебаты в «Олимпийский».