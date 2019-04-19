Дело о подкупе избирателей завели в Киевской области
Заместитель начальника главного следственного управления Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе заявил, что полиция завела уголовное дело по факту подкупа на средства госбюджета избирателей в Василькове Киевской области. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, следователи установили факты растраты госсредств и присвоение документов в ходе расследования данного дела.
Он также добавил, что мэру Василькова сообщили о подозрении по статье «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением».
Ранее сообщалось, что почти 1000 сообщений о нарушениях поступило в ходе выборов на Украине.