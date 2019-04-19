«Без троих детей не можешь быть министром»: Лукашенко о демографической ситуации

Белорусский лидер Александр Лукашенко предложил брать в министры тех, у есть много детей, сообщает РИА «Новости».

Лукашенко заявил, что в Белоруссии необходимо улучшать демографические показатели. Он предложил идеи по изменению сложившейся в стране ситуации.

«Нет троих или... четверых, — не можешь быть министром или еще кем-то», — добавил Лукашенко.

Также Лукашенко сказал, что не понимает, прочему у священнослужителей нет детей.

«Ну надо как-то церковь реформировать: это ненормально, когда человек агитирует за семейные ценности, а он не просто не имеет семьи, ему запрещает церковь иметь семью», — заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко назвал русский язык государственным в Белоруссии.