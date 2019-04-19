Порошенко призвал сторонников нанести удар по «реваншистам»

Украинский лидер Петр Порошенко за два дня до президентских выборов призвал сторонников сгруппироваться и ударить по «реваншистам». Об этом сообщает RT со ссылкой на социальные сети Порошенко.

Он отметил, что остался один день, чтобы «нанести последний удар по силам реваншистов». Лидер попросил сторонников пойти раздавать украинцам листовки, призывающие их прийти и проголосовать 21 апреля «за Украину, а не Малороссию».

Ранее сообщалось, что Порошенко сделал заявление перед дебатами с другим кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.