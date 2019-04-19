Доклад Мюллера по «российскому делу» стал бестселлером

Доклад американского спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» стал бестселлером в интернет-магазинах, сообщает The New York Times.

По данным издания, этот документ хотят поскорее издать в бумажной версии, несмотря на то, что с ним можно бесплатно ознакомиться на сайте Минюста. Многие крупные американские издательства уже устроили гонку за оперативностью.

Книга в мягкой обложке будет стоить $9,2 (около 600 руб), уточняет газета.

Роберт Мюллер завершил 22-месячное расследование вмешательства в президентские выборы 2016 года в прошлом месяце. После этого генеральный прокурор Уильям Барр предоставил четырехстраничное резюме доклада по «российскому делу».

Ранее сообщалось, что в Кремле пообещали пролистать доклад по «российскому делу».