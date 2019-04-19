В центре Киева перекрыли движение из-за дебатов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/969/12304969/2in2-pic905-895x505-93467.jpg">

В центре Киева частично ограничили движение транспорта из-за дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, передает «112 Украина».

Дебаты пройдут на НСК «Олимпийский» вечером 19 апреля.

Ограничения будут действовать до окончания дебатов на Троицкой площади и улицах вблизи стадиона.

Ранее сообщалось, что Зеленский пока не планирует принимать участие в дебатах в эфире общественного телевидения.

В этот же день, 19 апреля, в 19.00 должны пройти дебаты Порошенко и Зеленского на НСК «Олимпийский». Украинский президент заявил, что может не успеть вовремя приехать на дебаты на общественном телевидении и попросил перенести время начала дискуссии.