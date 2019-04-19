Порошенко сделал заявление перед дебатами с Зеленским

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Кандидат в украинские лидеры Петр Порошенко обратился к украинцам в видеообращении накануне дебатов в «Олимпийском» с другим кандидатом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, он много работал и мало общался с народом, поэтому хочет достучаться до украинцев. Порошенко собирается использовать методы оппонента в обращении к избирателям, чтобы быть услышанным.

Порошенко признался, что ему не стыдно за пять лет его президентства. Кроме того, он пообещал «не сдаваться»

«Мы превращаемся в страну возможностей... Я буду бороться за Украину как президент, как кандидат, как гражданин», — считает Порошенко.

Ранее сообщалось, что признали недействительными четверть миллиона бюллетеней на Украине.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.