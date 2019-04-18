Коломойский: Порошенко — моя марионетка, он сделает все, чтобы искупить вину
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что президент Украины Петр Порошенко является его марионеткой. Об этом сообщает «Экономическая правда».
Бизнесмен утверждает, что политик в последний месяц своих полномочий будет делать все, что ему скажут.
«Он же считал, что кто-то его марионетка. Я считаю, что он моя марионетка. Будет делать все, что ему говорят», — подчеркнул Коломойский.
По его словам, таким образом Порошенко будет пытаться искупить вину.
Ранее Коломойский назвал Порошенко «дураком» за его попытку получить телеканал «1+1» через национализацию «Приватбанка».