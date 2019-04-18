Более 140 молодых политологов и коллективов научных организаций получили грантовую поддержку от РФФИ и ЭИСИ
Российский фонд фундаментальных исследований и Экспертный институт социальных исследований подвели итоги конкурсов, направленных на поддержку научных проектов фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук. Из 982 заявок, допущенных до экспертизы, было выбрано 145 победителей, которые получат гранты на сумму от 400 тысяч до 3 млн рублей на проведение исследований по 14 темам. Среди тем конкурсов наиболее популярной оказалась «Государственная политика: новые вызовы, механизмы и тенденции формирования». Поддержанные проекты, которые будут реализовывать уже состоявшиеся политологи, посвящены развитию партийно-политической системы России, повышению эффективности современных государственных систем, новым коммуникативным технологиям в общественно-политических процессах. Победители конкурсов из числа молодых политологов займутся исследованиями взаимодействия власти и общества, социальных стратегий молодежи, этнополитических процессов в России и мире. Отдельные проекты будут посвящены возможностям применений электронных технологий в политическом и избирательном процессах. Фундаментальные исследования, выполняемые талантливой молодежью под руководством ведущего ученого-наставника, затронут темы гражданственности, социальной активности молодежи и политической идентичности. По итогам конкурса на издание лучших научных трудов по общественно-политическим наукам будут опубликованы работы, посвященные политическим элитам, пространственному развитию России и особенностям референдумов в мире. Председатель Совета директоров ЭИСИ Андрей Шутов отметил, что темы заявок-победителей относятся к числу самых актуальных: «Реализуемые проекты позволят не только придать импульс развитию политической науки в стране, но и ускорить создание новых национальных политологических школ. Немаловажно, что темы, по которым будут проводиться исследования, полностью соответствуют повестке дня — они дадут ответы на вопросы, значимые как для России, так и для мирового сообщества».