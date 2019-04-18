Реализованы все билеты на стадионные дебаты Зеленского и Порошенко
Реализованы все билеты на дебаты президента страны Петра Порошенко и лидера первого тура выборов комика Владимира Зеленского, сообщает УНИАН.
На сайте дебатов политиков сказано, что «все билеты проданы».
Ожидается, что дебаты Зеленского и Порошенко пройдут на киевском стадионе «Олимпийский» 19 апреля в 19.00. «Олимпийский» вмещает немногим более 70 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что российское ТВ покажет дебаты Порошенко и Зеленского.