Реализованы все билеты на стадионные дебаты Зеленского и Порошенко

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Реализованы все билеты на дебаты президента страны Петра Порошенко и лидера первого тура выборов комика Владимира Зеленского, сообщает УНИАН.

На сайте дебатов политиков сказано, что «все билеты проданы».

Ожидается, что дебаты Зеленского и Порошенко пройдут на киевском стадионе «Олимпийский» 19 апреля в 19.00. «Олимпийский» вмещает немногим более 70 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что российское ТВ покажет дебаты Порошенко и Зеленского.