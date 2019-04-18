«Ъ» узнал о визите советника Трампа в Москву
Фиона Хилл, которая является советником президента США Дональда Трампа по России, посетила Москву. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, в Москве Хилл провела ряд встреч с представителями Совета безопасности и Министерства иностранных дел России.
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Как отмечается, советник Трампа прибыла в Россию в составе американского делегации.
При этом о визите Хилл в Москву не сообщалось официально по настоянию американской стороны.
Ранее сообщалось, что Трампа призвали к пересмотру антироссийской политики.