«Ъ» узнал о визите советника Трампа в Москву

Фиона Хилл, которая является советником президента США Дональда Трампа по России, посетила Москву. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в Москве Хилл провела ряд встреч с представителями Совета безопасности и Министерства иностранных дел России.

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Как отмечается, советник Трампа прибыла в Россию в составе американского делегации.

При этом о визите Хилл в Москву не сообщалось официально по настоянию американской стороны.

Ранее сообщалось, что Трампа призвали к пересмотру антироссийской политики.