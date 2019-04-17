Умер экс-президент Перу

Пытавшийся покончить с собой экс-президента Перу Алан Гарсия скончался, сообщает Reuters.

До этого стало известно, что полиция приехала к мужчине домой, чтобы арестовать его в связи подозрениями в коррупции. Однако Гарсия попытался покончить с собой.

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Отмечается, что мужчину госпитализировали. Врачи оценивали его состояние здоровья как «очень критическое». Он пережил три остановки сердца и впал в кому.

Он скончался в возрасте 69 лет.

Ранее сообщалось, что экс-президент Перу попытался покончить с собой.

Гарсия был главой Перу в 1985–1990 и 2006–2011.