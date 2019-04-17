ЭИСИ: врио губернаторов победят в первом туре

Глава совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов в ходе круглого стола в Фонде развития гражданского общества заявил, что все «новые назначенцы» на регионы победят в первом туре. «Готов поставить на это небольшую сумму денег», — заявил он.

По его словам, все они в точности попадают под «запрос гражданам» и отвечают «чаяниям избирателей. В подтверждении своих слов Кузнецов привел доклад ЭИСИ, где в частности отмечается высокая известность новых врио в регионе, а также результаты опроса, в котором избиратели отвечают, сто слышат в основном позитивные новости о назнаценцах.

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В исследовании также отмечается, что у новых глав уже «собственный», а не делегированный рейтинг.

В свою очередь в докладе Фонда развития гражданского общества отмечается, что со сложностями в компании столкнется врио главы республики Алтай Олег Хорохордин. «Алтай – специфический регион. Больше трети населения составляют алтайцы, среди их элиты много недовольных тем, что с 1997 г. главой республики избирались или назначались только русские», — говорится в докладе.

Самым же трудным отмечается положение врио главы Забайкальского края Александра Осипова. «Он уже третий руководитель края за пять лет. В регионе тяжелая социально-экономическая ситуация и, конечно, она самым прямым образом проецируется на политику», — говорится в исследовании.

Также, по мнению экспертов Форго, большая работа предстоит Денису Паслеру (Оренбургская область), Алексею Текслеру (Челяинская область) и Андрею Чибису (Мурманская область). Если они не «наведут» порядок в регионах, то их выборы могут стать конкурентными.