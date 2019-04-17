Пытавшийся покончить с собой экс-президент Перу впал в кому

Бывший Президент Перу Алан Гарсия впал в кому после попытки покончить с собой, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

До этого стало известно, что полиция приехала к мужчине домой, чтобы арестовать в связи подозрениями в коррупции. Однако Гарсия попытался покончить с собой.

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Отмечается, что раненого мужчину срочно госпитализировали.

По данным агентства, Гарсия находится в коме. Медики оценивают его состояние как «очень критическое».

Ранее сообщалось, что экс-президент Перу попытался покончить с собой.