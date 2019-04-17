СВР внесла ясность в данные о назначении Нарышкина спикером Совфеда

Официальный представитель российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Иванов опроверг слухи о возможном назначении главы ведомства Сергея Нарышкина на должность спикера Совета Федерации России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Газета «Коммерсантъ» 17 апреля со ссылкой на источники в госструктурах писала, что глава Служба внешней разведки Сергей Нарышкин может стать новым спикером Совфеда вместо Матвиенко, занимающей эту должность с 2011 года. Как утверждало издание, Матвиенко должна возглавить Пенсионный фонд России.

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«Слухи, опубликованные в сегодняшнем номере газеты «Коммерсант», не имеют под собой оснований», — заявил Иванов.

Ранее пресс-секретарь Матвиенко назвал слухами сообщения СМИ о том, что спикер верхней палаты покинет свой пост.