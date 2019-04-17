Против лидеров Майдана завели дело о «сдаче Крыма»

Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило дело против представителей действующих украинских властей, в том числе главы Минобороны Степана Полторака, спикера Рады Андрея Парубия, секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова и других, передает ТАСС со ссылкой на адвокатское объединение Aver lex.

Отмечается, что уголовное производство было открыто 1 апреля по фактам «умышленной сдачи нынешними высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на «майдане» в 2014 году».

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По имеющимся данным, расследование также ведется в отношении экс-главы СБ Валентина Наливайченко, бывшего главы администрации президента Сергея Пашинского, экс-представителя Украины в ООН Юрия Сергеева, мэра Киева Виталия Кличко, лидера националистической партии «Свобода» Олега Тягнибока, бывшего главы минобороны Игоря Тенюха и генпрокурора Юрия Луценко.

Ранее в российской Госдуме оценили нанесенный ущерб Крыму от нахождения в составе Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.