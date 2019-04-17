Представитель Матвиенко отреагировал на данные СМИ о смене главы Совфеда

Владислав Пономаренко, пресс-секретарь председателя Совета федерации Валентины Матвиенко, назвал слухами сообщения СМИ о том, что спикер верхней палаты покинет свой пост и и возглавит Пенсионный фонд России. Об этом сообщает ТАСС.

От других комментариев в пресс-службе Матвиенко отказались.

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«Нет, не будем комментировать. Мы не комментируем слухи», — сказал Пономаренко.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах писала, что глава Служба внешней разведки Сергей Нарышкин может стать новым спикером Совфеда вместо Матвиенко, занимающей эту должность с 2011 года.