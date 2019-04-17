Михаил Горбачев захотел реформировать Индонезию

Индонезийский политик Михаил Горбачев Дом заявил, что в случае избрания в парламент Индонезии он намерен добиться проведения ряда политических реформ, сообщает РИА «Новости».

По его словам, в первую очередь его интересуют политические реформы в сферах «коррупции, нетерпимости и окружающей среды».

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«Моя цель — политические реформы в Индонезии», — подчеркнул Горбачев.

Ранее сообщалось, что Михаил Горбачев Дом выдвинулся на выборы в парламент Индонезии.