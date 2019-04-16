Гуайдо обвинил администрацию Мадуро в геноциде
Объявивший себя временным президентом страны лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо обвинил администрацию лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в геноциде. Об этом сообщает ТАСС.
Гуайдо заявил, что считает администрацию Мадуро виновной в смерти семи миллионов венесуэльцев.
«Прибытие гумпомощи означает существование гуманитарного кризиса. Значит, режим признает наличие кризиса. Они признаются, что спровоцировали геноцид, в результате которого 7 млн венесуэльцев погибли», — добавил Гуайдо.
Ранее Гуайдо обвинил Россию и Кубу в интервенции.
23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.