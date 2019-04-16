Порошенко пообещал отправить в отставку всех губернаторов

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что он уволит всех губернаторов в случае победы на выборах. Об этом он сказал в прямом эфире на телеканале «112 Украина».

«Все главы областных администраций уйдут в отставку», — подчеркнул Порошенко

По словам Порошенко, места губернаторов займут лидеры объединенных территориальных общин, которые уже «показали свою эффективность».

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Президент добавил, что результаты голосования в первом туре означают, что украинцам не нравится действие «власти на местах».

Ранее Порошенко заявил об уверенности в победе на выборах президента Украины.

Второй тур состоится 21 апреля