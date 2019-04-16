Савченко вернется в Раду после освобождения

Народный депутат Украины Надежда Савченко, которую подозревают в организации теракта, после освобождения намерена вернуться к работе в Верховной раде, заявил ее адвокат Александр Шадрин, сообщает «Громадское».

«Надеюсь, ее уже можно будет увидеть на ближайших заседаниях», — отметил адвокат.

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Ранее сообщалось, что Савченко пообещала разобраться с политическим «старьем» в Раде.

Савченко вошла в Раду от объединения «Батькивщина», в нестоящее время она не входит ни в одну фракцию.