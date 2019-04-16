Суд в Киеве обязал возбудить дело против спикера Рады Парубия

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На Украине Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ) возбудить дело против спикера украинской Рады Андрея Парубия из-за превышения служебных полномочий. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в НАБУ 22 февраля по почте поступили данные о правонарушениях по статьям «Злоупотребление властью или служебным положением» и «Нецелевое использование бюджетных средств…», однако уголовное дело возбуждено не было.

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«Обязать должностное лицо НАБУ… не позднее 24 часов после получения копии постановления внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях», — говорится в решении суда.

Ранее на Украине прояснили ситуацию с возбуждением дела против спикера Рады.