«Политический ритуал»: Пушков о непризнании Зеленским референдума в Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков написал в своем твиттере, что непризнание кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским референдума о присоединении Крыма к России является «политическим ритуалом».
Ранее Зеленский заявил, что референдум в Крыму не может быть классифицирован как волеизъявление жителей региона.
Пушков в ответ на это возразил, что слова Зеленского являются «политическим ритуалом, чтобы не заподозрили в измене».
«Но для России и Крыма это несущественно. Ритуальные пляски и бубны ни на что не влияют», — заверил сенатор.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.