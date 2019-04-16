«Политический ритуал»: Пушков о непризнании Зеленским референдума в Крыму

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Российский сенатор Алексей Пушков написал в своем твиттере, что непризнание кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским референдума о присоединении Крыма к России является «политическим ритуалом».

Ранее Зеленский заявил, что референдум в Крыму не может быть классифицирован как волеизъявление жителей региона.

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Пушков в ответ на это возразил, что слова Зеленского являются «политическим ритуалом, чтобы не заподозрили в измене».

«Но для России и Крыма это несущественно. Ритуальные пляски и бубны ни на что не влияют», — заверил сенатор.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.