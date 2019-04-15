МВД Украины заинтересовалось билбордами с Порошенко и словом «конец»

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МВД Украины зарегистрировало административные производства по факту появления в некоторых городах страны билбордов, на которых изображен затылок украинского президента Петра Порошенко и написано слово «конец». Об этом сообщает УНН со ссылкой на советника главы украинского МВД Ивана Стойко.

По его словам, такие билборды являются нарушением предвыборной агитации, так как на них не указаны исходные данные. Он добавил, что в ряде областей билборды уже демонтируют.

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«Пока не установлено третье лицо, которое выпускало эти билборды. Мы готовы и уже работаем над этим, в ближайшее время сообщим, если у нас будут материалы о том, кто их изготавливал и как эти люди будут наказаны за изготовление данных билбордов, распространенных по разным областям», — заявил Стойко.

Ранее сообщалось, что билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине.

Второй тур выборов президента Украины состоится в следующее воскресенье, 21 апреля.